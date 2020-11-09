В Одесі народилося недоношене немовля, у якого діагностували китайський вірус

Дитина з'явилася на світ, 3 листопада, в міському пологовому будинку № 2 раніше терміну. Про це в ході брифінгу заявила заступник директора Департаменту охорони здоров'я міськради Надія Гончаренко, передає Politeka.net

За словами чиновниці, вага немовляти всього 1500 грам. Для підтримки його життєвих функцій дитині необхідно киснєзабеспечення.

Зараз медики планують перевести новонародженого в дитячу лікарню № 3, де на лікуванні перебувають діти з перших днів життя. Для подібних випадків в клініку придбали високоспеціалізований апарат ШВЛ.

"Переведення дитини планується через тиждень з урахуванням двотижневого перебування у відділенні пологового будинку — - зазначила Гончарова.

Станом на ранок, 9 листопада на території Одеського регіону виявлено ще 463 випадки китайського вірусу.

В РНБО повідомили, що за весь час пандемії число хворих досягло виявлено в 28728, при цьому померли від вірусу і супутніх захворювань 420 осіб.

Одужали 7429, 20879 хворіють, у 30044 підозрюють наявність вірусу.

Нагадаємо, що в Одесі військовий два тижні боровся з китайською заразою, медики зробили все можливе: деталі трагедії

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