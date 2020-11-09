В Одесі 8-річний хлопчик потрапив під колеса сміттєвоза у свій день народження
Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 8 листопада на Балтській дорозі. Про нього повідомили в очевидці в телеграм-каналі "Одеса-Інфо", передає Politeka.net
Як стало відомо, дитина їхала на велосипеді по вулиці, коли його збив вантажний автомобіль для збору і вивантаження сміття, який рухався по тій же дорозі, і не помітив його.
Після наїзду прибула швидка, яка відвезла маленького велосипедиста в лікарню в свій день народження. У нього діагностували забій коліна і струс мозку.
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На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала всі обставини аварії.
До цього ми повідомляли, що на дорозі в Одесі перекинувся автомобіль.
Аварія трапилася вранці 8 листопада, в районі 1-ї станції Люстдорфської дороги.
Через ДТП рух на дорозі ускладнився, утворився затор.
Також ми писали, в центрі Одеси водій збив дитину на самокаті і зник з місця ДТП.
Аварії сталася пізно ввечері, 8 жовтня, на вулиці Ольгіївській. Чоловік на "Таврії" скоїв наїзд на півторарічну дитину, яка їхала на самокаті по проїжджій частині. З місця події водій зник.
Тим часом патрульні розшукали автомобіль і водія за орієнтуванням через півгодини в районі пляжу Ланжерон. Чоловік свою провину визнав і пояснив свою втечу з місця події тим, що злякався. Дитину госпіталізували до лікарні.
Нагадаємо, що в Одесі дитина викрала авто, відео: "знайшли сплячим"
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