У центрі Одеси влаштували мітинг з вимогою знести пам'ятник Катерині II і її фаворитам
Місцеві жителі зібралися на Катерининській площі, вони принесли з собою плакати, підключили апаратуру і по черзі виступили з мікрофоном. Відповідне відео розміщене в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Одесити впевнені, що Катерині II не має ніякого відношення до Одеси, адже місто місто існувало задовго до неї. Більш того, на руках імператриці кров українців і її пам'ятник потрібно негайно прибрати з вулиці або в музей, або "на звалище історії".
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Одна з місцевих мешканок Анастасія Рижкович каже, що таким чином сучасну Україну намагаються очистити від усіх слідів російського впливу, що йдуть ще з колоніального минулого.
Одесити пропонують на місці Катерини встановити пам'ятник письменнику і медику Івану Липі, який 1902-1918 роках він жив в Одесі.
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