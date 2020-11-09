Знову закривають на карантин

Постійне збільшення числа хворих в Одесі призвело до того, що на карантин стали відправляти школярів і дітей в дитсадках

Сплеск захворюваності на ГРВІ призвів до того, що вранці, 9 листопада в Одесі закрили дитячий садок №45. Там захворіли понад 20 відсотків дітей. Про це повідомила в ході брифінгу глава департаменту освіти Олена Буйневич, передає Politeka.net

Також на 9 листопада в місті закрито 3 шкільних класи.

«В цілому ж ситуація досить стабільна. Сьогодні в порівнянні з минулим роком кількість закритих класів і груп набагато менше», – повідомила чиновниця.

У той же час стало відомо, що один з учнів військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровайного захворів на COVID-19.

За словами заступника директора міськздрва надії Гончаренко, в дитячу лікарню №3 госпіталізували п'ятьох контактних учнів для обстеження і лікування.

У ліцеї залишилися ще 40 вихованців, за здоров'ям яких спостерігатимуть. Всіх учнів вирішили перевести на дистанційне навчання. А батьків учнів попросили тимчасово ізолювати дітей вдома.

Станом на ранок, 9 листопада на території Одеського регіону виявлено ще 463 випадки китайського вірусу.

В РНБО повідомили, що за весь час пандемії число хворих досягло виявлено в 28728, при цьому померли від вірусу і супутніх захворювань 420 осіб.

Одужали 7429, 20879 хворіють, у 30044 підозрюють наявність вірусу.

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