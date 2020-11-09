Жителі Одеської області масово труяться грибами

За останні кілька тижнів в результаті отруєння дикорослими грибами під крапельниці потрапили 35 осіб, шестеро з яких — діти. Один випадок призвів до смертельного результату, передає Politeka.net

Раніше ми повідомляли про смерть 9-річної дівчинки з Саврані, яка вирушила в ліс з мамою, назбирала грибів, а потім їх покуштувала. Дитина померла в лікарні, не приходячи до тями.

Також стали відомі ще випадки отруєння.

Цілою родиною злягли в лікарню грибники-аматори в Лиманському районі. Інша подружня пара, придбавши сумнівні гриби з рук в Одесі, нагодувала ними двох маленьких синів, 2015 і 2017 народження. Аналогічна ситуація в сім'ї з Кодимського району, де мати, принісши додому власноруч зібрані гриби, з'їла їх разом з доньками семи і тринадцяти років.

Основні симптоми з'явилися у постраждалих через дві-три години після вживання грибів. Нудота, болі в животі, слабкість. Люди звернулися за медичною допомогою.

У зв'язку зі збільшенням кількості отруєнь поліція почала перевіряти точки продажу грибів на ринках і стихійних торгових точках.

Поліцейські закликають людей до здорового глузду. Заради власної безпеки і своїх рідних, особливо дітей, пам'ятайте: слід дотримуватися чітких правил і збирати виключно ті гриби, про які повністю відомо, що вони їстівні, не перевіряти сирих грибів на смак, а вживати їх тільки в обробленому вигляді. Про те, що слід обходити стихійні точки торгівлі, годі й говорити — ні якість, ні безпека товару жоден продавець вам гарантувати там не зможе.

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