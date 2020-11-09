В Одесі моряки провели акцію протесту проти корупції

Відповідне відео розмістили місцеві телеграм-канали, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Так, вдень, 9 листопада моряки провели пікет під будівлею Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби морського і річкового транспорту України, що на Успенській, 4.

За словами мітингувальників, з них вимагають величезні хабарі за дипломи.

"За документи беруть до 8000$ (225 тис грн)», -скаржаться вони.

Протестувальники зазначили, що корупція призвела до колапусу всієї морської галузі.

Моряки наполягають на скасуванні іспитів при повторному підтвердженні дійсності дипломів.

Крім того, стало відомо, що ще одна акція відбулася під стінами Одеської обласної державної адміністрації на проспекті Шевченка.

Після цього автомобілі учасників проїхалися центральними вулицями Одеси.

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Місцеві жителі зібралися на Катерининській площі, вони принесли з собою плакати, підключили апаратуру і по черзі виступили з мікрофоном.

Одесити впевнені, що Катерині II не має ніякого відношення до Одеси, адже місто місто існувало задовго до неї. Більш того, на руках імператриці кров українців і її пам'ятник потрібно негайно прибрати з вулиці або в музей, або "на звалище історії".

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