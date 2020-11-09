У центрі Одеси невідомі замінували одну з лікарень

Так, вдень 9 листопада, на електронну адресу поліції прийшло анонімне повідомлення про мінування медичного закладу, розташованого в центрі міста. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП.

На місце події були направлені вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Портофранківського відділу поліції.

Медичний персонал і відвідувачів вивели на вулицю.

Станом на 11: 20 приміщення лікарні та прилеглу до неї територію обстежили. За результатами перевірки жодних вибухових та речовин не виявлено.

У поліції зазначили, що на даний момент медичний заклад працює в звичайному режимі.

До цього ми повідомляли, що під Одесою евакуювали мешканців двоповерхового будинку в селі Фонтанка.

Телефонний терорист повідомив, що бомба закладена в підвальному приміщенні будинку.

Також ми соощалі про переполох в шкільному закладі Одеси.

У п'ятницю, 6 листопада поліцейські шукали бомбу в будівлі 117 школи, яка знаходиться на перетині вулиць Рішельєвська і Жуковського.

Більше сотні учнів були евакуйовані з будівлі.

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