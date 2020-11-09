У центрі Одеси невідомі замінували одну з лікарень
Так, вдень 9 листопада, на електронну адресу поліції прийшло анонімне повідомлення про мінування медичного закладу, розташованого в центрі міста. Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП.
На місце події були направлені вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Портофранківського відділу поліції.
Медичний персонал і відвідувачів вивели на вулицю.
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Станом на 11: 20 приміщення лікарні та прилеглу до неї територію обстежили. За результатами перевірки жодних вибухових та речовин не виявлено.
У поліції зазначили, що на даний момент медичний заклад працює в звичайному режимі.
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