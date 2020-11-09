В Одесі п'яна дама викрала у таксиста автомобіль і потрапила на ньому в аварію

Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП.

За даними правоохоронців, повертаючись додому з нічного закладу, 36 - річна пасажирка почала конфліктувати з водієм таксі, а коли той спробував її висадити, - заблокувала двері, сіла за кермо і поїхала.

Рухаючись по центру міста, бешкетниця зіткнулася з припаркованою на узбіччі іномаркою. В результаті ДТП ніхто не постраждав.

Незабаром поліцейські затримали жінку і відвели її до відділку.

У бесіді з копами вона намагалася виправдати свій вчинок.

"Начебто я нормальна була. Я не знаю, що сталося. Як я сіла за кермо, як поїхала. Я не пам'ятаю. Сильно п'яна...", - розповіла мешканка Одеси.

Не так давно ми писали про схожий випадок.

В Одесі чоловік викрав чужий автомобіль і потрапив на ньому в ДТП. До правоохоронця звернувся одесит і розповів, що невідомий під загрозою застосування фізичної сили викрав його автомобіль марки BMW. Сталося це на розі грецької та Рішельєвської.

Патрульні зажадали викрадача зупиниться, але той не відреагував і продовжив рух. Однак далеко виїхати він не встиг. Вже біля будинку №30 на Среднефонтаской BMW зіткнувся з маршруткою, в результаті чого постраждала жінка-пасажир і сам водій BMW. Постраждалих відвезли в лікарню.

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