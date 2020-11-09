В Одеській області водій скоїв смертельний наїзд на пішохода і зник з місця аварії
Подія трапилася 7 листопада в Біляївському районі, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.
Так, місцеві жителі села Яськи виявили на узбіччі дороги жінку в несвідомому стані, без зовнішніх тілесних ушкоджень. Після проведення розтину тіла з'ясувалося, що причиною смерті стали травми, отримані в результаті ДТП.
Правоохоронці встановили винного в ДТП. Ним виявився 59-річний односельчанин загиблої.
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Чоловік розповів, що сильно поспішав і не помітив, як збив жінку.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР)
До цього ми писали, що в Одесі 8-річний хлопчик потрапив під колеса сміттєвоза в свій день народження.
Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 8 листопада на Балтській дорозі.
Дитина їхала на велосипеді по вулиці, коли його збив вантажний автомобіль для збору і вивантаження сміття, який рухався по тій же дорозі, і не помітив його.
Після наїзду прибула швидка, яка відвезла маленького велосипедиста в лікарню в свій день народження. У нього діагностували забій коліна і струс мозку.
Нагадаємо, що в Одесі дитина викрала авто, відео: "знайшли сплячим"
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