В Одеській області водій скоїв смертельний наїзд на пішохода і зник з місця аварії

Подія трапилася 7 листопада в Біляївському районі, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.

Так, місцеві жителі села Яськи виявили на узбіччі дороги жінку в несвідомому стані, без зовнішніх тілесних ушкоджень. Після проведення розтину тіла з'ясувалося, що причиною смерті стали травми, отримані в результаті ДТП.

Правоохоронці встановили винного в ДТП. Ним виявився 59-річний односельчанин загиблої.

Чоловік розповів, що сильно поспішав і не помітив, як збив жінку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР)

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Дорожньо-транспортна пригода сталася в неділю, 8 листопада на Балтській дорозі.

Дитина їхала на велосипеді по вулиці, коли його збив вантажний автомобіль для збору і вивантаження сміття, який рухався по тій же дорозі, і не помітив його.

Після наїзду прибула швидка, яка відвезла маленького велосипедиста в лікарню в свій день народження. У нього діагностували забій коліна і струс мозку.

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