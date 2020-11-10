У вівторок, 10 листопада в Одесі в багатьох районах міста не буде світла і води

Про це передає Politeka.net з посиланням на прес-служби комунальних підприємств.

В Інфоксводоканалі попередили, що на 10 листопада запланована масштабна заміна застарілих мереж та обладнання.

Фахівці будуть оновлювати аварійну ділянку квартального водопроводу по проспекту Небесної Сотні від 31 до 37 будинку.

У зв'язку з цим з 09:30 до 21:00 буде припинена подача води за наступними адресами

Небесної Сотні, 31-63, Академіка Корольова, 2-8, 1-5, Інглезі, 1-5.

А світла не буде за наступними адресами:

1-й Балтський провулок

1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11

З 08:00 до 17:00

1-й Водопровідний провулок

4, 6, 7, 9, 10, 12, 13

З 09:00 по 18:00

1-й Дачний провулок

10/7, 4, 5, 6, 7, 10/12, 10/4, 10/1, 10, 12, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 1011, 10а

З 09:00 за 17:00

1-й провулок 8 Марта

5, 10, 5А, 3, 4, 6, 8

З 09:00 по 20:00

1-й провулок Нафтовиків

2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 1а

З 09:00 по 20:00

1-й провулок Рівності

90

З 08:00 по 20:00

1-й Польовий провулок

2, 4, 6, 10, 12, 14

З 09:00 по 18:00

1-й Студентський провулок

15а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 4а, 8а, 11а, 18а, 2а, 6а, 16а, 15б, 2б, 11б, 19а, 5а, 12б, 8б, 18, 9а, 19, 10а

З 09:00 по 18:00

1-й Український провулок

5а, 1, 9а, 6а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

З 09:00 за 17:00

1-й Лютневий провулок

1, 3, 5, 7

З 09:00 по 20:00

1-й Флотський провулок

5, 7а, 7

З 09:00 по 20:00

1-й Хаджибеївський провулок

7

З 09:00 по 20:00

1-й Кришталевий провулок

2Б, 2, 8Б, 4б

З 09:00 за 17:00

1-й Чорноморський провулок

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19а, 44а, 6а, 36А, 12а, 32/2, 42б, 5А, 18, 15А, 19, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

З 08:00 до 17:00

1-я лінія 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2А, 4а, 9а, 11, 8а, 24а, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

З 09:00 по 20:00

1-я лінія 8 Марта

109/2, 109/1, 109а, 109

З 08:00 до 17:00

1-я лінія 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 24а, 9а, 8а, 4а, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24

З 09:00 по 20:00

10-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10а, 5б, 13а, 1а, 6а, 7, 7а, 5а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20

З 08:00 до 17:00

10-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 21А, 14А, 23а, 12, 19А, 13, 14, 15, 17, 19, 25

З 08:00 по 20:00

10-я Суворовська вулиця

19, 21, 22, 23, 19Б, 24

З 09:00 за 17:00

10-я вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 3а, 3Б, 7, 1А, 5а, 1Б, 10А, 8, 9, 10, 11, 12, 14

З 09:00 до 19:00

11-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

24А, 22А, 18, 26А, 9А, 7, 13, 20А, 9, 26, 14а, 1, 3, 11, 24, 22, 5, 12, 14, 1А, 7А, 20, 10, 16

З 08:00 по 20:00

11-я Суворовська вулиця

1

З 09:00 до 19:00

12-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

18Б, 9, 10, 11, 21а, 16а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26

З 08:00 по 20:00

13-й Чорноморський провулок

1, 2, 4, 5, 6, 5а, 7, 14а, 11а, 10а, 31а, 3а, 39а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 121

З 08:00 до 17:00

13-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

16А, 9, 10, 25А, 11, 12А, 9А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

З 08:00 по 20:00

14-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

23б, 9, 17а, 12а, 14а, 23а, 22, 10а, 26, 16, 24, 12, 13, 14, 19, 11, 20, 15, 10, 21, 25, 17, 18, 23

З 08:00 по 20:00

2-й Балтський провулок

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10а, 1а, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 12а

З 08:00 до 17:00

2-й Водопровідний провулок

2, 4

З 09:00 по 18:00

2-й Кустанайський провулок

2а, 2, 4

З 09:00 до 19:00

2-й провулок 8 Марта

6, 7, 8А, 1, 2, 4, 5, 8

З 09:00 по 20:00

2-й провулок Костанді

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7А, 14А, 4А, 4Б, 15, 5А

З 09:00 за 17:00

2-й провулок Нафтовиків

1, 2, 3, 4, 5

З 09:00 по 20:00

2-й Студентський провулок

2, 6А, 17, 19а, 6Б, 9, 6, 7, 13, 15, 16а, 3, 1, 11, 5, 12, 14, 4, 19, 10, 8, 16

З 09:00 по 18:00

2-й Український провулок

1, 2

З 09:00 за 17:00

2-й Лютневий провулок

1, 7, 7а, 5, 1А

З 09:00 по 20:00

2-й Флотський провулок

3, 4, 8

З 09:00 по 20:00

2-й Хаджибеївський провулок

10

З 09:00 по 20:00

2-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 18а, 1а, 3а, 32, 26а, 22а, 34, 16а

З 08:00 до 17:00

2-я Пересипська вулиця

32, 34

З 08:00 до 17:00

3-й Балтський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5А, 3а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 214

З 08:00 до 17:00

3-й провулок 8 Марта

4, 5, 6, 8, 10

З 09:00 по 20:00

3-й провулок Костанді

3, 9, 57, 2А, 11, 2Г, 1/3

З 09:00 за 17:00

3-й провулок Нафтовиків

4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

З 09:00 по 20:00

3-й Студентський провулок

2, 4, 6, 8

З 09:00 по 18:00

3-й Флотський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15

З 09:00 по 20:00

3-й Хаджибеївський провулок

1А, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17

З 09:00 по 20:00

3-й Чорноморський провулок

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5а, 5б, 14, 16а, 24а, 18а, 32а, 21, 31А, 24, 22, 26, 32, 25, 16, 29, 15, 31, 23, 27, 30, 28, 33, 18, 17, 34

З 08:00 до 17:00

3-тя лінія 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

З 09:00 по 20:00

3-тя Пересипська вулиця

19, 21, 23, 25, 27

З 08:00 до 17:00

36-я лінія

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 25/2, 13А, 19, 30 / А, 25/1, 59а, 43А, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 4

2, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

З 09:00 за 17:00

36-я лінія

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 25/1, 59а, 25/2, 43А, 45, 30 / А, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

З 09:00 до 19:00

37-я лінія

17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 18а, 30/1, 31а, 29/3, 35, 36, 37, 39, 39а

З 09:00 до 19:00

37-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6а, 29/3, 3г, 14, 3 / В, 3а, 39а, 30/1, 18а, 31а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39

З 09:00 за 17:00

38-я лінія

2, 6, 12, 16а, 3, 3А, 1, 8, 14

З 09:00 за 17:00

39я Лінія на житловому масиві

1, 2, 3, 4, 5, 6, 4А1, 4а, 10а, 8А, 1а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 30

З 09:00 за 17:00

4-й Балтський провулок

2, 4, 5, 6, 8, 10, 9/11, 6/3, 11, 12, 14

З 08:00 до 17:00

4-й провулок 8 Марта

2, 4, 6, 8, 10

З 09:00 по 20:00

4-й Студентський провулок

13а, 1, 3, 4, 5, 6, 15А, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15

З 09:00 по 18:00

4-й Флотський провулок

1

З 09:00 по 20:00

4-й Чорноморський провулок

1, 15А, 32 / А, 32, 41, 29, 28, 10А, 33, 3, 18, 6, 13, 9, 30, 7, 21, 20, 26, 39, 23, 25, 8, 10, 2, 35, 22, 2А, 5, 12, 41 / А, 27, 19, 4, 43, 14, 31

З 08:00 до 17:00

4-я лінія 6-й станції Люстдорфської дороги

25, 29, 33, 50/1, 31/1, 50/3, 31, 50

З 09:00 за 17:00

4-я лінія 8 Марта

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1а, 2А1, 14а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2а

З 09:00 по 20:00

40а Лінія на житловому масиві

1, 3, 5

З 09:00 за 17:00

41-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26

З 09:00 за 17:00

42-я лінія

1, 2, 3, 4, 6А, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16

З 09:00 за 17:00

43-тя лінія

1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 11а, 14а, 12а, 8а, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

З 09:00 за 17:00

44-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 18а, 35/1, 43а

З 09:00 за 17:00

45-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1А, 8а, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

З 09:00 за 17:00

46-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2а, 4А, 11А, 25, 26, 27, 29, 31, 35

З 09:00 за 17:00

47-я лінія

1, 2, 3, 5, 6, 7, 15/1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26

З 09:00 за 17:00

48-я лінія

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9а, 2 / Б, 13, 10а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

З 09:00 за 17:00

49-я лінія

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 16а, 20а, 20, 9а, 11а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

З 09:00 за 17:00

5-й Балтський провулок

19а, 7, 8, 10, 12, 13, 12а, 15, 17, 19, 21, 23, 25

З 09:00 по 18:00

Училищная вулиця

24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 42, 28а, 42А, 35а, 43, 44, 45, 47

З 09:00 по 18:00

Лютнева вулиця

42Б, 49а, 36, 21, 13, 1, 28, 18, 40, 17, 33, 30, 9, 2а, 3, 32, 22, 42, 23а, 33б, 15, 38, 29, 26, 10 / 2, 7, 6, 13а, 16, 1а, 19, 31, 20/6, 42А, 8, 14, 34а, 12, 24, 11, 2, 5, 34, 25, 4, 23, 33а, 20, 10, 50, 43, 54а, 51, 49, 55а, 35, 39, 54, 37, 56, 57, 44, 45, 48, 46, 53, 52, 59, 55, 41, 58, 47, 27

З 09:00 по 20:00

Флотська вулиця

2А, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 9а, 29а, 11, 27а, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29

З 09:00 по 20:00

Фонтанська дорога

74, 85а, 141, 141а, 62/2, 95/53, 95/51, 95/5, 5, 95/56, 95/54, 89 / В, 956, 89, 89г, 113, 109, 117, 101/1, 107, 58/2, 85А, 58/1, 113а, 109а, 58, 58/3, 95/4, 111, 115, 58/4, 71/2, 97, 95А / 1, 95 / 3, 95б, 71г, 99/4, 101, 103, 99/1, 7, 73, 95а, 71 / 8А, 95Д, 99, 95, 2, 95 / 3а, 99/6, 71А, 165., 165 / 16, 91а, 151/30, 151, 74Б, 151уч.19, 151/28, 76/15, 87А, 36, 52, 46, 38, 38а, 42, 50, 42а, 40, 36Б, 46а, 44 , 102, 88, 88А, 76/12, 76/9, 76/18, 76/22, 76/14, 56, 54, 159, 165, 114В, 114/7, 114г, 171, 114/10, 114 / 4, 76/100, 114 /, 114, 114б, 90, 96а, 98, 98/2, 98/96, 98г, 92/94, 86/13, 84/2, 82а / 1, 84/7, 78/6, 86/3, 86/5, 86/14, 78/5, 86/11, 82А, 86уч16, 76/29, 82а / 3, 86/2, 86уч.15, 86Б, 78/19, 86/1, 84/5, 86, 86/8, 84/8, 86/10, 78/15, 86уч26, 86/9, 82, 86/4, 78/13, 86/24, 78/20, 78/23, 84/1, 78/17, 78/24, 84, 84/4, 78/30, 78/1, 78, 82/1, 86/16, 78/9, 78уч.13, 157уч17, тисяча п'ятсот п'ятьдесят шість, 1553, 100, 155/6, 157Б, 157уч3, 96б, 155, тисяча п'ятсот п'ятьдесят дві, 157, 157 / 10А, 157/12, 157/2, 145, 155К, 1554, 1551, 15730, 100А, 106/27, 95/1, 95/2, 83А / 3, 85, 85в, 85ж, 83а, 83б, 85д, 91, 87, 85б, 83, 83в, 114/2

З 09:00 за 17:00

Фонтанська дорога

106/40, 106/37, 106/19

З 08:00 по 20:00

Фонтанська дорога

106/38, 159А, 106/35, 106, 106/26, 106/36, 106/29, 98д, 106/17, 104б, 106/39, 106/34, 106/21, 155/2, тисяча п'ятсот п'ятьдесят три, 106/20, 106/40, 106/2, 106/1, 104, 104А, 157, 106/30, 106Б, 159, 106/24

З 09:00 за 17:00

Хаджибеевская дорога

2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 241а, 493а, 267а, 265а, 473а, 485а, 481а, 123а, 39/1, 24/1, 241б, 365а, 239а, 255А, 491а, 193А, 377а, 315в, 271А, 189/191, 217а, 357б, 379а, 317а, 315а, 361А, 429а, 27в, 487а, 14а, 511, 151а, 335А, 277а, 307а, 341а, 467а, 17а, 453а, 427а, 8А, 357а, 27а, 311а, 107а, 513, 515, 517, 519

З 09:00 по 20:00

горбиста вулиця

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

З 09:00 по 20:00

кришталева вулиця

2, 6, 8, 10, 4А, 4

З 09:00 за 17:00

Кришталевий провулок

5, 6, 7, 8, 9, 10

З 09:00 за 17:00

хутірська вулиця

95Е

З 09:00 по 20:00

Квіткова вулиця

2, 7/87, 66а, 28, 16, 58, 67/55, 39/69, 61, 57, 46/77, 63, 49/64, 23, 75, 36б, 34/39, 7/86, 54, 44, 13/83, 23/76, 8, 20, 79, 10, 32, 87/5, 47, 36а, 60, 12, 59, 53, 71, 6, 46, 36, 63/57, 19/80, 38, 91, 25/77, 10а, 15, 6556, 48, 26, 14, 1пр.3, 43, 40/31, 1пр.4, 1пр.26, 1пр.II, 1прIV, 1пр. V, 1пр.1, 2а, 73, 22, 4, 1прIII, 1пр.17, 1прVII, 1пр.IX, 24, 1пр.2, 11/84, 1пр.25, 3/88, 42, 1пр.18, 1пр.VI, 33/72, 1пр I, 30, 1№VIII, 1, 41/68, 9, 56а / 70

З 09:00 за 17:00

Центральна вулиця

3Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38

З 09:00 за 17:00

Чубаївська вулиця

26А, 16б, 7, 26/1, 26б, 26/2, 18Б, 15К, 15І, 11Д, 15Б1, 16, 15Б, 13, 11, 22б, 9в, 9б, 28б, 24а, 22А, 20, 9а, 20а, 26, 9А / Б, 17, 16а, 15д, 28, 18, 15д2, 15г, 13а, 9г, 18а, 17/2, 15в, 28а, 15ж, 24, 15а, 14, 22, 5, 9б / 2, 18/5, 17/1, 9

З 09:00 за 17:00

Шестакова вулиця

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 49а, 81/2, 31а, 35а, 17А, 10А, 27а, 41А, 91, 93, 37А

З 09:00 за 17:00

яблучна вулиця

1, 2, 3, 1б, 4, 1а

З 09:00 за 17:00

Нагадавши, одеситам масово перекриють воду: комунальники вибухнули погрозами

Як повідомляла Politeka, в Одесі на Привозі забив фонтан з бруду, відео: "поруч торгують овочами"

Також Politeka писала, що комунальники знеструмлять і зневоднюють жителів Одеси: хто залишиться без води і світла, адреси