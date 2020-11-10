В Одеській області подружжя отруїлося чадним газом, один з них не вижив

Трагічна подія трапилася днями в селі Шевченкове в Кілійському районі. Про це передає Politeka.net, з посиланням на інформацію служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, в житловому будинку по вулиці Новій літнє подружжя отруїлося чадним газом. Медики змогли врятувати 79-річного чоловіка, при цьому його 74-річна дружина померла до ще до надання будь-якої допомоги.

У ДСНС зазначили, що трагедія виникла внаслідок неправильної експлуатації системи опалення, через що отруйна речовина заповнила кімнати будинку і отруїла його господарів.

Рятувальники звернули увагу, що такі явища під час опалювального сезону дуже поширені.

До цього ми повідомляли, що жителі Одеської області масово труяться грибами.

За останні кілька тижнів в результаті отруєння дикорослими грибами під крапельниці потрапили 35 осіб, шестеро з яких — діти. Один випадок призвів до смертельного результату.

Раніше вже повідомляли про смерть 9-річної дівчинки з Саврані, яка вирушила в ліс з мамою, назбирала грибів, а потім їх покуштувала. Дитина померла в лікарні, не приходячи до тями.

Також стали відомі ще випадки отруєння.

Цілою родиною злягли в лікарню грибники-аматори в Лиманському районі. Інша подружня пара, придбавши сумнівні гриби з рук в Одесі, нагодувала ними двох маленьких синів, 2015 і 2017 народження. Аналогічна ситуація в сім'ї з Кодимського району, де мати, принісши додому власноруч зібрані гриби, з'їла їх разом з доньками семи і тринадцяти років.

Нагадаємо, що в мережі показали фото пари, які потонули на курорті під Одесою: "напередодні весілля"

Як писала Politeka, обірвалося життя дівчинки з Одещини після отруєння грибами, нові деталі: "мати всіх запевняла, що..."

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