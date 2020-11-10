Число хворих наближається до 30 тисяч

Одеська області знову потрапила в антирейтинг за кількістю виявлених за добу випадків китайської інфекції

Згідно зі статистикою, яку надає Система моніторингу поширення епідемії вірусу, сайту РНБО, на Одещині за добу захворіли 608 осіб. І це новий антирекорд, який зафіксували з початку пандемії в регіоні. Загальна кількість інфікованих досягла 29273 осіб, у тому числі у 1748 дітей і 1343 медиків, передавати Politeka.net

За вчорашній день, на жаль, недуга позбавила життя 6 пацієнтів. Всього кількість смертей-430.

Справитися з хворобою вдалося 14115 осіб, хворіють 20879, у 30044 підозрюють вірус.

Відзначимо, що в Україні за добу найбільше хворих (747) виявлено в Києві, Житомирській (646), Київській (628), Одеській (608) і Запорізькій (588) областях.

До цього ми повідомляли, що в Одесі народилося недоношене немовля, у якого діагностували китайський вірус.

Дитина з'явилася на світ, 3 листопада, в міському пологовому будинку № 2 раніше терміну.

За словами медиків, вага немовляти всього 1500 грам. Для підтримки його життєвих функцій дитині необхідно кислородообеспечение.

Зараз медики планують перевести новонародженого в дитячу лікарню № 3, де на лікуванні перебувають діти з перших днів життя. Для подібних випадків в клініку придбали високоспеціалізований апарат ШВЛ.

Нагадаємо, що в Одесі військовий два тижні боровся з китайською заразою, медики зробили все можливе: деталі трагедії

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