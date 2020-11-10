В Одесі в районі Аркадії сталася пожежа, густий дим якої видно за кілька кілометрів

Відповідне відео розмістили очевидці в телеграм-канал "Підслухано Одеса", передає Politeka.net

Так, вдень 10 листопада на вулиці Сонячна, палало одне з будівель. Густі чорні клуби диму було видно здалеку.

На місце з'їхалися пожежники, які оперативно загасили вогонь.

У прес-службі ДСНС вже прокоментували інформацію про пожежу. Вони розповіли, що вогонь охопив площу близько 100 квадратних метрів. Приміщення були не житловими.

Даних про постраждалих і причини загоряння поки немає.

До цього ми повідомляли, що в Одесі пожежа охопила готель Maristella marine residence, яка знаходиться на узбережжі 10 станції Великого Фонтану.

Вогонь спалахнув пізно ввечері 4 листопада і охопив літній майданчик ресторану.

На місце прибули співробітники ДСНС, які ліквідували загоряння протягом 20 хвилин.

Також ми писали, що серед білого дня на Черемушках загорівся Жигулі.

5 листопада, близько 13:15 на вулиці Героїв Крут сталося загоряння автомобіля «ВАЗ». Легковик був припаркований в районі будинку № 20в, біля ресторану El Solo.

Прибулі на місце пожежники залили машину піною.

Нагадаємо, що пожежа охопила багатоповерховий будинок в Одесі, є жертви: кадри трагедії

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