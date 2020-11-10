Одеська поліція повідомила тривожну інформацію про зникнення 13 дітей

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.

У поліції розповіли, що в період з 2 по 8 жовтня на території Одеської області було зареєстровано 13 заяв про зникнення неповнолітніх.

Копи знайшли і повернули батькам усіх дітей.

Крім того, за минулий тиждень зафіксовано 25 нещасних випадків з дітьми.

За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнули 54 особи.

«Від протиправних дій постраждали 8 дітей, серед правопорушень-тілесні травми, доведення до самогубства, пограбування, шахрайство та інше», - повідомили в поліції.

До цього ми повідомляли, в Одеській області молодий хлопець звів рахунки з життям, стрибнувши з даху дев'ятиповерхової будівлі.

За словами батьків загиблого, останнім часом їх син часто говорив про суїцид. У той фатальний день, коли юнак не повернувся додому з навчання, родичі відчули недобре і вийшли йому Назустріч.

Також ми писали, про смерть дівчинки з Саврані Одеської області, яка отруїлася грибами.

Серце Школярки Вікторії Грибенюк перестало битися в одній зі столичних клінік, вранці 6 листопада. Дівчинка померла, не приходячи до тями в свій день народження, їй повинно було виповнитися 10 років.

Лікарі боролися за її життя, але на жаль всі зусилля виявилися марними. У реанімації також перебувала мати померлої, але їй вже стало краще і жінку перевели у відділення гастроентерології.

Нагадаємо, що на Одещині зникли 16 дітей, поліція повідомила деталі: що відомо

А ще Politeka писала, що життя молодої дівчини трагічно обірвалося на залізниці в Одесі, відео: що відомо

Також Politeka повідомляла, що поліція повідомила тривожні дані, 21 дитина зникла на Одещині: що відомо