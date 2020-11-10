В Одесі чоловік пограбував господаря квартири, у якого раніше знімав житло
У цьому йому допомагав малолітній спільник, якому всього 15 років. Подробицями зухвалого злочину поділилися в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net
Так, 27-річний чоловік з подільником обнесли будинок в Київському районі міста. Вони винесли з квартири гроші на суму п'ять тисяч доларів, банківські картки та ювелірні прикраси. Зловмисники зайшли в житло, відштовхнули господаря будинку, а потім зібрали, все цінне майно і зникли.
Поліція затримала їх по гарячих слідах на вулиці Отамана Головатого, 9 листопада.
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Як виявилося, старший чоловік раніше орендував кімнату в будинку.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальну справу за грабіж.
За скоєне правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років.
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У поліції вже відреагували на інцидент і повідомили, що вони розглядають даний вчинок, як наругу на державними символами.
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