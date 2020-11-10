Їх затримали по гарячих слідах

В Одесі чоловік пограбував господаря квартири, у якого раніше знімав житло

У цьому йому допомагав малолітній спільник, якому всього 15 років. Подробицями зухвалого злочину поділилися в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net

Так, 27-річний чоловік з подільником обнесли будинок в Київському районі міста. Вони винесли з квартири гроші на суму п'ять тисяч доларів, банківські картки та ювелірні прикраси. Зловмисники зайшли в житло, відштовхнули господаря будинку, а потім зібрали, все цінне майно і зникли.

Поліція затримала їх по гарячих слідах на вулиці Отамана Головатого, 9 листопада.

Як виявилося, старший чоловік раніше орендував кімнату в будинку.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальну справу за грабіж.

За скоєне правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років.

До цього ми повідомляли, що в Одесі компанія молодиків поглумилася над прапором Євросоюзу.

Невідомі молоді люди біля Одеської мерії зірвали прапор ЄС, а потім потопталися по ньому.

У поліції вже відреагували на інцидент і повідомили, що вони розглядають даний вчинок, як наругу на державними символами.

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