Мітингувальники заблокували об'їзну дорогу в Одесі
Про це повідомляють очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
У вівторок, 10 листопада підприємці влаштували акцію протесту і перекрили трасу Одеса-Рені в районі "Двох стовпів".
Близько ста людей ходять по пішохідному переходу і не пропускають транспорт.
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Мітингувальники вимагають підтримки малого бізнесу та скасування касових апаратів для малого бізнесу.
До цього ми повідомляли, що в Одесі моряки провели акцію протесту проти корупції.
Так, вдень, 9 листопада моряки провели пікет під будівлею Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби морського і річкового транспорту України, що на Успенській, 4.
За словами мітингувальників, з них вимагають величезні хабарі за дипломи.
"За документи беруть до 8000$ (225 тис грн)», -скаржаться вони.
Протестувальники зазначили, що корупція призвела до колапусу всієї морської галузі.
Моряки наполягають на скасуванні іспитів при повторному підтвердженні дійсності дипломів.
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