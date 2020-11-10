Мітингувальники заблокували об'їзну дорогу в Одесі

Про це повідомляють очевидці в соцмережах, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

У вівторок, 10 листопада підприємці влаштували акцію протесту і перекрили трасу Одеса-Рені в районі "Двох стовпів".

Близько ста людей ходять по пішохідному переходу і не пропускають транспорт.

Мітингувальники вимагають підтримки малого бізнесу та скасування касових апаратів для малого бізнесу.

До цього ми повідомляли, що в Одесі моряки провели акцію протесту проти корупції.

Так, вдень, 9 листопада моряки провели пікет під будівлею Чорноморського міжрегіонального управління Державної служби морського і річкового транспорту України, що на Успенській, 4.

За словами мітингувальників, з них вимагають величезні хабарі за дипломи.

"За документи беруть до 8000$ (225 тис грн)», -скаржаться вони.

Протестувальники зазначили, що корупція призвела до колапусу всієї морської галузі.

Моряки наполягають на скасуванні іспитів при повторному підтвердженні дійсності дипломів.

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