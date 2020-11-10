В Одесі їзда на червоне світло призвела до страшної аварії

ДТП сталося близько 2: 30 години 10 листопада на перехресті вулиці Краснова і Адміральського проспекту. Про це повідомили в патрульній поліції, передає Politeka.net

Як стало відомо, 37-річний водій Mercedes-Benz GLE вилетів на червоний сигнал світлофора на перехрестя Адміральського проспекту та вул.Краснова. Він не поступився дорогою водієві Chevrolet Aveo, в результаті сталося сильне зіткнення.

В аварії загинула пасажирка Chevrolet, жінка померла в реанімаційному відділенні міської лікарні. Водії та інші пасажири отримували травми різного ступеня тяжкості. Вони також госпіталізовані.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за частиною 2 ст.286 КК - «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

До цього ми повідомляли, що п'яний водій позбавив життя пасажира і зник з місця ДТП.

Аварія трапилася поблизу села Вигода в Біляївському районі.

32-річний водій автомобіля Mazda не впорався з керуванням, злетів у кювет і врізався в стовп. Пасажир на задньому сидінні загинув миттєво. Водій і його дружина, яка також перебувала в машині, покинули місце аварії.

Однак поліції вдалося їх розшукати. Як з'ясувалося, у водія були присутні явні ознаки алкогольного сп'яніння.

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