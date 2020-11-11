Як таке можна було пережити...

У ДТП в Одесі 10 листопада, коли водій на швидкості збив людей на зупинці, знайшли новий поворот

Так, як повідомляє ГУ Нацполіції в Одеській області, правоохоронці встановили водія "БМВ", який маневром на проспекті Небесної Сотні міг викликати в'їзд "Тойоти" в зупинку. Тобто винуватець може бути інший.

Пасажирка автомобіля "Тойота", який врізався в зупинку, збивши чотирьох осіб, на місці ДТП пояснила журналістам ТСН, що їхню машину підрізав інший автомобіль (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Нас підрізала чорна "БМВ", прямо перед нами вона з'явилася. Ми пригальмували, нашу машину розвернуло", - сказала пасажирка "Тойоти".

Правоохоронці повідомляють, що водій "Тойоти", за попередніми даними, за кермом був тверезим. За даними ТСН, з чотирьох травмованих у ДТП на ранок 11 листопада двоє госпіталізованих у важкому стані.

Зокрема, потерпіла 15-річна дівчинка перебуває у важкому стані в реанімації, але при цьому лікарі уточнюють, що загрози її життю немає. Її мамі і ще двом постраждалим легше.

"Вона була госпіталізована в реанімацію у важкому стані для інтенсивної терапії та проведення спостереження", - розповів журналістам лікар.

У сюжеті йдеться, що в Дитячу обласну лікарню крім 15-річної дівчинки був доставлений 16-річний хлопець. Його стан лікарі оцінюють, як середньої тяжкості.

Нагадаємо, що іномарка протаранила зупинку з людьми, деталі і кадри з місця ДТП в Одесі.

Як Politeka писала, що резонансна ДТП на очах у копів сполошила Одещину.

Також Politeka повідомляла, що трагічна ДТП сталася з мікроавтобусом на Одещині, є жертви.