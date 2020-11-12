Дорожньо-транспортна пригода на одеській трасі призвела до загибелі людей

Аварія трапилася пізно ввечері 11 листопада на трасі Одеса-Рені між селами Баштанівка і Спаське, передає Politeka.net

Як передають у прес-службі поліції, 40-річний водій Peugeot виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з Chevrolet, за кермом якої була жінка. Обидва водії загинули на місці. У салоні Chevrolet перебувала пасажирка, вона отримала безліч травм голови і перелом ноги і була доставлена каретою швидкої допомоги в місцеву лікарню.

За попередніми даними, водій Peugeot не впорався з керуванням автомобілем.

На місці працювала оперативно слідча група. Основною причиною аварії вони вважають порушення правил безпеки дорожнього руху.

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Моторошна ДТП сталася ввечері, 10 листопада, на проспекті Небесної Сотні.

Транспортний засіб на шаленій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту, де в цей момент перебували люди.

Швидкість автомобіля в момент наїзду становила 90-120 км/ч. В цілому, постраждали четверо осіб, серед яких є неповнолітня, у якої від удару відкритий перелом ноги.

Водій був тверезий. Усіх постраждалих екстрено госпіталізували до медичних закладів.

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