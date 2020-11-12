Дорожньо-транспортна пригода на одеській трасі призвела до загибелі людей
Аварія трапилася пізно ввечері 11 листопада на трасі Одеса-Рені між селами Баштанівка і Спаське, передає Politeka.net
Як
За попередніми даними, водій Peugeot не впорався з керуванням автомобілем.
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На місці працювала оперативно слідча група. Основною причиною аварії вони вважають порушення правил безпеки дорожнього руху.
До цього ми повідомляли, що чотири людини травмувалися після наїзду авто прямо на зупинці громадського транспорту
Моторошна ДТП сталася ввечері, 10 листопада, на проспекті Небесної Сотні.
Транспортний засіб на шаленій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту, де в цей момент перебували люди.
Швидкість автомобіля в момент наїзду становила 90-120 км/ч. В цілому, постраждали четверо осіб, серед яких є неповнолітня, у якої від удару відкритий перелом ноги.
Водій був тверезий. Усіх постраждалих екстрено госпіталізували до медичних закладів.
Нагадаємо, що іномарка протаранила зупинку з людьми, деталі і кадри з місця ДТП в Одесі.
Як Politeka писала, що резонансна ДТП на очах у копів сполошила Одещину.
Також Politeka повідомляла, що трагічна ДТП сталася з мікроавтобусом на Одещині, є жертви