В одній з одеських багатоповерхівок на селищі Таїрове після включення опалення прорвало трубу і затопило квартири
Про це повідомляють у Telegram-каналі "Одеса-Інфо", у четвер, 11 листопада, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався в житловому будинку за адресою вулиця Левітана, 101. Через аварію там затопило відразу кілька поверхів. У людей в квартирах залило все гарячою водою. Вона стікала просто зі стелі і по стінах. В результаті зіпсовані меблі і техніка.
За словами мешканки однієї з квартир, приміщення затопило буквально за лічені хвилини.
"Люди на 📍Левітана, 101 вже не раді що включили опалення",-повідомляють в телеграм-каналі.
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На оприлюднених кадрах видно, що водою повністю залило одне з приміщень. Люди вичерпують її відрами.
Води було так багато, що вона витікала з квартири в під'їзд, а потім по сходах.
Раніше ми повідомляли, в Одеській області в селі Шевченкове подружжя отруїлося чадним газом, один з них не вижив.
Зокрема, в житловому будинку по вулиці Новій літнє подружжя отруїлося чадним газом. Медики змогли врятувати 79-річного чоловіка, при цьому його 74-річна дружина померла до ще до надання будь-якої допомоги.
У ДСНС зазначили, що трагедія виникла внаслідок неправильної експлуатації системи опалення, через що отруйна речовина заповнила кімнати будинку і отруїла його господарів.
Рятувальники звернули увагу, що такі явища під час опалювального сезону дуже поширені.
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