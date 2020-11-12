Люди вже не раді опаленню

В одній з одеських багатоповерхівок на селищі Таїрове після включення опалення прорвало трубу і затопило квартири



Про це повідомляють у Telegram-каналі "Одеса-Інфо", у четвер, 11 листопада, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався в житловому будинку за адресою вулиця Левітана, 101. Через аварію там затопило відразу кілька поверхів. У людей в квартирах залило все гарячою водою. Вона стікала просто зі стелі і по стінах. В результаті зіпсовані меблі і техніка.



За словами мешканки однієї з квартир, приміщення затопило буквально за лічені хвилини.

"Люди на 📍Левітана, 101 вже не раді що включили опалення",-повідомляють в телеграм-каналі.

На оприлюднених кадрах видно, що водою повністю залило одне з приміщень. Люди вичерпують її відрами.

Води було так багато, що вона витікала з квартири в під'їзд, а потім по сходах.

Раніше ми повідомляли, в Одеській області в селі Шевченкове подружжя отруїлося чадним газом, один з них не вижив.

Зокрема, в житловому будинку по вулиці Новій літнє подружжя отруїлося чадним газом. Медики змогли врятувати 79-річного чоловіка, при цьому його 74-річна дружина померла до ще до надання будь-якої допомоги.

У ДСНС зазначили, що трагедія виникла внаслідок неправильної експлуатації системи опалення, через що отруйна речовина заповнила кімнати будинку і отруїла його господарів.

Рятувальники звернули увагу, що такі явища під час опалювального сезону дуже поширені.

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