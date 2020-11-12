Не встиг в Одесі початися опалювальний сезон, як з'явилася інформація про відключення тепла в житлових будинках, школах і дитячих садках

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Одеської міськради.

Зокрема, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт 12 листопада з 9:00 до 20:00 буде тимчасово припинено централізоване теплопостачання.

Подача тепла буде обмежена в будинках за адресами:

- вул. Небесної Сотні, 3, 3а, 3/2, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23;

— вул. Ак. Королева1, 1А, 2, 3, 5/1, 5/2 (коледж), 6, 8, 10, 14;

- вул. Інглезі 1, 2, 3, 3/1, 3/3, 3а, 5, 6а;

- вул. Люстдорфська дор. 140а.

Об'єкти соціальної інфраструктури:

-п-т Небесної Сотні, 11а-музична школа №4;

- п-т Небесної Сотні, 17-д / сад №211;

— вул. Ак. Корольова, 12-школа № 63;

- вул. Інглезі, 1а-д / сад №222.

До цього ми повідомляли, що в одній з одеських багатоповерхівок на селищі Таїрове після включення опалення прорвало трубу і затопило квартири.

Інцидент стався в житловому будинку за адресою вулиця Левітана, 101. Через аварію там затопило відразу кілька поверхів. У людей в квартирах залило все гарячою водою. Вона стікала просто зі стелі і по стінах. В результаті зіпсовані меблі і техніка.

За словами мешканки однієї з квартир, приміщення затопило буквально за лічені хвилини.

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