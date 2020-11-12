В Одесі все частіше жертвами пограбувань стають літні люди, особливо жінки

Про нові випадки розповіли в прес - службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Так, одеська поліція затримала приїжджого з Миколаївської області, який промишляв нападами на безпорадних пенсіонерок.

40-річний чоловік вистежував своїх жертв-жінок похилого віку - у дворах багатоповерхівок, заходив за ними в під'їзди, а потім бив по голові. Після цього відбирав гроші, телефони, зривав золоті сережки і ланцюжки.

Сума завданих збитків оцінюється в десятки тисяч гривень.

Зловмисника вже помістили в камеру слідчого ізолятора. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. За грабіж чоловікові світить до 6 років в'язниці.





До цього ми повідомляли, що в Одесі викрили банду грабіжників, одному з яких всього 13 років.

Так, в нічний час доби біля Одеського залізничного вокзалу на Куликовому полі зловмисники з кулаками накинулися на проходив повз чоловіка і відібрали у нього мобільний телефон вартістю 30 тисяч гривень. Постраждалий одесит звернувся в поліцію.

Пізніше копи з'ясували, що нападники приїхали з Ізмаїла. Одному з них 31 рік, а другому всього 13 років.

На той момент смартфон вони встигли продати всього за 3 тисячі гривень, а виручку від видобутку роздягли між собою. Наразі поліцейські встановлюють місцезнаходження гаджета.

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