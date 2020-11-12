Розлютили ноие подробиці резонанскного ДТП в Одесі, коли водій на швидкості збив людей на зупинці

Про них розповів начальник Одеської поліції Олег Бех, передає Politeka.net

Глава поліції регіону зазначив, що аварія трапилася через те, що водій перевищив швидкість. Крім того, стало відомо, що автомобіль не його – машину він взяв у родичів.

"Людину, що сиділа за кермом БМВ, який підрізав авто Тойота знайшли в Хмельницькій області і допитали в якості свідка. Рішення про його причетність до аварії приймуть після проведення всіх необхідних слідчих дій, зокрема експертиз — транспортно-трасологічної, автотехнічної та відеотехнічної», - повідав поліцейський.

За словами Беха, в рамках розслідування встановили і допитали свідків події, призначили ряд експертиз, провели інші слідчі дії. Обвинуваченого чекатиме позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

В аварії, яка трапилася ввечері, 10 листопада на зупинці "Сіті-центр" в Одесі постраждали четверо людей: 39-річна і 48-річна жінки, 15-річна дівчина і 16-річний хлопець. Зараз вони в лікарні із закритими черепно-мозковими травмами, переломами ніг та іншими тілесними ушкодженнями.

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Як Politeka писала, що резонансна ДТП на очах у копів сполошила Одещину.

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