В Одесі на селищі Котовського дівчина потрапила під колеса трамвая

Це сталося ввечері близько дев'ятої години на вулиці Бочарова.

Момент події зафіксували очевидці. Відео оприлюднили в соціальних мережах, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Як повідомили прес-служба КП «Одесміськелектротранс», трамвай №1 рухався в бік вулиці Паустовського на дозволяючий сигнал світлофора

"Жінка буквально зробила крок під трамвай. Водій застосував екстрене гальмування, але вона опинилася під вагоном», - розповіли в прес-службі.

Жінка напрочуд виявилася жива, вона отримала черепно-мозкову травму, її відвезли в лікарню. Також стало відомо, ч о в момент аварії одеситка була під дію алкоголю.

Через подію рух трамваїв №1 і 7 було тимчасово призупинено.

До цього ми повідомляли, що в Одесі водій на іномарці навмисно в'їхав у натовп мітингувальників людей, які перекрили дорогу.

Це сталося близько восьмої години вечора 12 листопада на вулиці Дальницькій. Місцеві жителі організували акцію протесту через відсутність електрики в їхніх будинках. Вони розповіли, що вже другу добу сидять у темряві. Люди перекрили дорогу і ходили по пішохідному переходу, не пропускаючи транспорт і вимагаючи, що влада міста вплинула на ситуацію. На дорозі утворився затор. У якийсь момент водій на червоному автомобілі Chevrolet Aveo навмисно в'їхав у натовп протестувальників і прокотив одну їх учасниць на капоті, після цього зник з місця події, проте поліція його наздогнала і задеражала. Постраждала 29-річна жінка. Її госпіталізували.

Нагадаємо, що одесит прославився після небезпечного "обходу" обмежень у транспорті, відео: "до чого довів карантин"