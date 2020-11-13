В Одесі на селищі Котовського дівчина потрапила під колеса трамвая
Це сталося ввечері близько дев'ятої години на вулиці Бочарова.
Момент події зафіксували очевидці. Відео оприлюднили в соціальних мережах, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
Як повідомили прес-служба КП «Одесміськелектротранс», трамвай №1 рухався в бік вулиці Паустовського на дозволяючий сигнал світлофора
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"Жінка буквально зробила крок під трамвай. Водій застосував екстрене гальмування, але вона опинилася під вагоном», - розповіли в прес-службі.
Жінка напрочуд виявилася жива, вона отримала черепно-мозкову травму, її відвезли в лікарню. Також стало відомо, ч о в момент аварії одеситка була під дію алкоголю.
Через подію рух трамваїв №1 і 7 було тимчасово призупинено.
До цього ми повідомляли, що в Одесі водій на іномарці навмисно в'їхав у натовп мітингувальників людей, які перекрили дорогу.
Це сталося близько восьмої години вечора 12 листопада на вулиці Дальницькій. Місцеві жителі організували акцію протесту через відсутність електрики в їхніх будинках. Вони розповіли, що вже другу добу сидять у темряві. Люди перекрили дорогу і ходили по пішохідному переходу, не пропускаючи транспорт і вимагаючи, що влада міста вплинула на ситуацію. На дорозі утворився затор. У якийсь момент водій на червоному автомобілі Chevrolet Aveo навмисно в'їхав у натовп протестувальників і прокотив одну їх учасниць на капоті, після цього зник з місця події, проте поліція його наздогнала і задеражала. Постраждала 29-річна жінка. Її госпіталізували.
Нагадаємо, що одесит прославився після небезпечного "обходу" обмежень у транспорті, відео: "до чого довів карантин"
Як Politeka писала, що іномарка протаранила зупинку з людьми, деталі і кадри з місця ДТП в Одесі.
Також Politeka повідомляла, що трагічна ДТП сталася з мікроавтобусом на Одещині, є жертви.