В Одесі рятувальники гасили масштабну пожежу на Аркадійській алеї

Кадрами і подробицями НП поділилися в прес-службі регіонального управління ДСНС, передає Politeka.net

Так, 13 листопада о 3:22 до Служби порятунку надійшло сигнал про загоряння одноповерхової будівлі на Аркадійській алеї.

По прибуттю на місце виклику рятувальники було встановлено загоряння дощок та будівельного сміття біля одноповерхової будівлі.

О 3:52 пожежу локалізовано та о 5: 33 ліквідовано на площі 150 м2.

Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.

У гасінні були задіяні 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.

До цього ми повідомляли, що в Одесі пожежа охопила готель Maristella marine residence, яка знаходиться на узбережжі 10 станції Великого Фонтану.

Вогонь спалахнув пізно ввечері 4 листопада і охопив літній майданчик ресторану.

На місце прибули співробітники ДСНС, які ліквідували загоряння протягом 20 хвилин.

Також ми писали, що вдень 10 листопада на вулиці Солнечнаяв районі Аркадії палало одне з будівель. Густі чорні клуби диму було видно здалеку.

На місце з'їхалися пожежники, які оперативно загасили вогонь.

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