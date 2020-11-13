В Одесі рятувальники гасили масштабну пожежу на Аркадійській алеї
Кадрами і подробицями НП поділилися в прес-службі регіонального управління ДСНС, передає Politeka.net
Так, 13 листопада о 3:22 до Служби порятунку надійшло сигнал про загоряння одноповерхової будівлі на Аркадійській алеї.
По прибуттю на місце виклику рятувальники було встановлено загоряння дощок та будівельного сміття біля одноповерхової будівлі.
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О 3:52 пожежу локалізовано та о 5: 33 ліквідовано на площі 150 м2.
Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.
У гасінні були задіяні 4 одиниці техніки та 18 чоловік особового складу.
До цього ми повідомляли, що в Одесі пожежа охопила готель Maristella marine residence, яка знаходиться на узбережжі 10 станції Великого Фонтану.
Вогонь спалахнув пізно ввечері 4 листопада і охопив літній майданчик ресторану.
На місце прибули співробітники ДСНС, які ліквідували загоряння протягом 20 хвилин.
Також ми писали, що вдень 10 листопада на вулиці Солнечнаяв районі Аркадії палало одне з будівель. Густі чорні клуби диму було видно здалеку.
На місце з'їхалися пожежники, які оперативно загасили вогонь.
Нагадаємо, що пожежа охопила багатоповерховий будинок в Одесі, є жертви: кадри трагедії
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Також Politeka писала, в торговому центрі Одеси почалася пожежа, людей виводять на вулицю: відео НП