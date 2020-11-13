В Одесі спецслужби затримали правоохоронця, який обклав даниною автоперевізників

Про це передає Politeka.net, з посиланням на прес-центр СБУ.

У відомстві розповіли, що заступник керівника сектора превенції одного з райвідділів Нацполіції в Одеській області регулярно вимагав гроші у місцевих автоперевізників, а натомість обіцяв не перешкоджати веденню бізнесу підприємців, які займаються вантажними перевезеннями.

Поліцейські потрапив до рук співробітників у той момент, коли брав черговий хабар у розмірі 40 тисяч гривень. До цього він взяв аванс у розмірі 10 тисяч гривень, який також був зафіксований СБУ-шниками.

У прес-службі зазначили, що щомісячний «заробіток» поліцейського становив у середньому 100 тисяч гривень.

Наразі правоохоронці вирішують питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу затриманому. Досудове розслідування здійснюється за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі силовики затримали військових, які вимагали хабарі.

Так, на хабарі попалися командир і старшина роти матеріального забезпечення однієї з військової частин Одеської області.

Підозрювані вимагали від 200 до 500 доларів за непритягнення солдатів до дисциплінарної відповідальності, узгодження службових документів, які необхідні для вступу у військові вузи та інші «послуги».

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