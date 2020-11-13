Від вірусу страждають не тільки жителі, а й лікарі, які їх лікують

Китайський вірус продовжує наступати на Одеський регіон і стало відомо про нову хвилю епідемії, яку зафіксували в Рені

З початку пандемії в Ренійській ОТГ офіційно зареєстровано 192, проте фактичні цифри набагато вищі. Про це повідомила начмед місцевої центральної райлікарні Лариса Георгіу, пишуть ЗМІ.

За її словами, від вірусу страждають не тільки жителі, а й лікарі, які їх лікують.

«У день надходить вже до 30 викликів сімейних лікарів додому, в 3 рази більше, ніж минулого місяця. Сімейні лікарі ледве справляються. Проблема ще й у тому, що хворіє багато медиків: у нас вже 20 підтверджених випадків. Але коли ми отримаємо висновки лабораторії за останні 9 днів, ця цифра, безсумнівно, збільшиться», - говорить медик.

Всього ж в ЦРЛ станом на ці дні перебували 13 пацієнтів з COVID-19 (померли з початку року 4 ренійця, а одужали 54). При цьому за останній тиждень з тим же діагнозом в інфекційне відділення Ізмаїла направили 6 ренійців, а 3 людини були госпіталізовані у важкому стані в Ізмаїльську Дунайську лікарню.

Варто зазначити, що вже протягом 9 днів райлікарня Рені не отримує результати аналізів з обласної лабораторії, яка не справляється зі зростаючою хвилею пандемії.

Станом на ранок п'ятниці, 13 листопада в Одеській області діагноз COVID-19 підтвердився у 628 жителів. Загальне число інфікованих досягло 31332 осіб.

Інформації про летальні випадки за вчорашній день немає. Всього померло від інфекції 454 заражених.

13 листопада повністю вилікувалися від китайського вірусу 105 пацієнтів, всього за час пандемії 7777 чоловік.

У той же час число підозр на вірус збільшилася на 628 (33111).

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