У покинутій будівлі в Одеській області було знайдено тіло невідомого чоловіка з ознаками насильницької смерті
Його особу наразі встановлюють правоохоронці, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу регіонального ГУНП.
Труп був виявлений на території покинутої птахоферми неподалік від села Фараонівка Саратського району.
Прикмети чоловіка: на вигляд 40-50 років, зріст 180 см, волосся русяве коротке.
Особливі прикмети: на передпліччі татуювання у вигляді черепа, охопленого вогнем, перебито перенісся.
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Був одягнений: в сині джинси і сірий светр.
У поліції також показали зображення обличчя чоловіка, яке було встановлено в ході проведення судмедекспертизи.
З будь-якою інформацією про особу загиблого, просимо зателефонувати в Саратського ВП за телефонами (04848) 2-14-75, (097) 819-86-65 або по спецлінії «102».
До цього ми повідомляли, що в Одесі на селищі Котовського дівчина потрапила під колеса трамвая.
Це сталося ввечері близько дев'ятої години на вулиці Бочарова.
Як повідомили в прес-службі КП «Одесміськелектротранс», трамвай №1 рухався в бік вулиці Паустовського на дозволяючий сигнал світлофора.
"Жінка буквально зробила крок під трамвай. Водій застосував екстрене гальмування, але вона опинилася під вагоном», - розповіли в прес-службі.
Жінка дивом виявилася жива, вона отримала черепно-мозкову травму, її відвезли в лікарню. Також стало відомо, що в момент аварії одеситка була під дію алкоголю.
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