В Одесі машина швидкої допомоги потрапила в аварію, коли поспішала на виклик

У неї врізався водій на іномарці, який не пропустив автомобіль екстрених служб, що рухався на червоне світло, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

ДТП сталося ввечері, близько 21: 00 в Малиновському районі.

За даними поліції, на перетині вулиці Балківської та Заньковецької водій автомобіля BMW не надав переваги машині швидкої допомоги, яка їхала з мигалками на червоний сигнал світлофора. В результаті сталося зіткнення.

На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.

На водія автомобіля BMW складено адміністративні матеріали за ст. 124 КУпАП.

Ще одна аварія за участю швидкої допомоги сталася в Одесі біля Пересипського мосту. Про неї ми повідомляли раніше.

Швидка з включеними маячками і звуковим сигналом їхала по вулиці Чорноморського козацтва в обласну лікарню в Суворовському районі. По дорозі сталося зіткнення з автомобілем Volkswagen. В результаті ДТП є потерпілий, це санітар. Травмованого госпіталізували.

У машини сильно постраждала передня частина-відірвало бампер, капот і розбилося лобове скло.

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