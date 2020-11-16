Водій таксі з Одеси виявився не чистий на руку і промишляв крадіжками

Так, у прес-службі регіонального ГУНП повідомили про злочин, який скоїв чоловік, працюючи таксистом, передає Politeka.net

Згідно з інформацією, він привіз з Одеси в Біляївку клієнта, а щоб не повертатися назад «порожнім», зламав замки на трьох припаркованих біля однієї з багатоповерхівок стареньких легковиках і викрав з них акумулятори і магнітолу.

Постраждалі звернулися за допомогою в поліцію і незабаром копи встановили, що до злочину причетний 31-річний одесит, який вже здійснював аналогічний злочин.

Зловмисник встиг продати один акумулятор, інше викрадене майно у нього вилучили.

До цього іи писали, що в Одесі жінка-таксист під час поїздки пограбувала свою клієнтку.

У нічний час доби жінка вирішила скористатися послугами таксі і в дорозі заснула. Цим скористалася недобросовісна таксистка. Вона залізла в сумку своєї пасажирки, дістала звідти смартфон, банківську карту і за допомогою мобільного додатку перевела на свій рахунок 72 тисячі гривень.

Копи затримали 32-річну зловмисницю, вона вже зізналася у скоєному.

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