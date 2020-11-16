Ситуація з епідемією вірусу в Одеській області наближається до критичної

Справа вся в тому, що останнім часом регіон потрапляє в число лідерів за кількістю заражених, передає Politeka.net

Так, за минулу добу, за даними сайту РНБО, зареєстровано 633 нових випадки інфікування. При цьому загальна кількість хворих за час епідемії досягла 33415 осіб.

Смертельних випадків за останні 24 години не зареєстровано, всього ж в Одеській області померли від вірусу і супутніх захворювань 460 пацієнтів, більше 7,8 тисяч одужали. Продовжують хворіти понад 25 тисяч жителів регіону.

До слова, найбільше нових випадків зареєстрували у Києві-879, Дніпропетровській області — 846, Запорізькій-807, Київській 648 та Одеській +633.

Нагадаємо, 11 листопада Кабмін прийняв рішення скасувати зональний поділ країни і ввести тотальний карантин - тепер всі регіони входять в одну зону - "помаранчеву". Відповідно, і обмеження по всій країні діють, як для цієї зони.

Зокрема, заборонені масові заходи за участю понад 20 осіб, проведення дискотек, робота після 22 годин до 7 годин кафе і ресторанів, планова госпіталізація в лікарні.

При цьому перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах дозволені, але тільки в кількості місць для сидіння.

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