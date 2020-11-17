В Одесі трамвай з незрозумілих причин злетів з рейок і протаранив металеву огорожу
Подія трапилася опівночі на Куликовому полі.
Відповідне відео оприлюднив місцевий паблік» громадський прибій", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як елементи огорожі пошкодили кабіну громадського транспорту. На місці працювали ремонтники КП "ОГЕТ". Про причини аварії та постраждалих інформація не надається.
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До цього ми повідомляли, що в Одесі машина швидкої допомоги потрапила в аварію, коли поспішала на виклик.
У неї врізався водій на іномарці, який не пропустив автомобіль екстрених служб, що рухався на червоне світло, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу патрульної поліції.
ДТП сталося ввечері, близько 21: 00 в Малиновському районі.
За даними поліції, на перетині вулиці Балківської та Заньковецької водій автомобіля BMW не надав переваги машині швидкої допомоги, яка їхала з мигалками на червоний сигнал світлофора. В результаті сталося зіткнення.
На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.
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