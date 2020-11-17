Про постраждалих не повідомляється

В Одесі трамвай з незрозумілих причин злетів з рейок і протаранив металеву огорожу

Подія трапилася опівночі на Куликовому полі.

Відповідне відео оприлюднив місцевий паблік» громадський прибій", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як елементи огорожі пошкодили кабіну громадського транспорту. На місці працювали ремонтники КП "ОГЕТ". Про причини аварії та постраждалих інформація не надається.

До цього ми повідомляли, що в Одесі машина швидкої допомоги потрапила в аварію, коли поспішала на виклик.

У неї врізався водій на іномарці, який не пропустив автомобіль екстрених служб, що рухався на червоне світло, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу патрульної поліції.

ДТП сталося ввечері, близько 21: 00 в Малиновському районі.

За даними поліції, на перетині вулиці Балківської та Заньковецької водій автомобіля BMW не надав переваги машині швидкої допомоги, яка їхала з мигалками на червоний сигнал світлофора. В результаті сталося зіткнення.

На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.

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