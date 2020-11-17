Спецназ заблокував роботу одеського ринку «Книжка»
Як повідомляють журналісти "
За даними ЗМІ, там проходять обшуки, пов'язані з торгівлею безакцизним алкоголем.
Представник СБУ відмовився конкретизувати дії силовиків, а підприємці, у свою чергу, заявили про тиск на малий бізнес.
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Крім спецназу СБУ на місце приїхав наряд поліції, який вирішив, що спецслужба має право працювати.
До цього ми повідомляли, що Одеська область опинилася в числі лідерів по порушенню карантину вихідного дня.
Таку заяву зробив голова Нацполіції ігор Клименко.
Правоохоронець відзвітував, що за вихідні правоохоронці склали майже 2 тис.протоколів за порушення карантину і розпочали 9 кримінальних проваджень. Всього в Україні закрили 2,4 тис. підприємств: понад 1,5 тис.торгових точок, майже 800 закладів громадського харчування, близько 30 нічних клубів і 20 спортзалів.
До п'ятірки лідерів за кількістю порушень потрапили Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська та Одеська області.
Зазначимо, що одеська влада відмовилася дотримуватися обмежень вихідного дня. У зв'язку з цим багато місцевих закладів продовжували працювати і впускати відвідувачів всередину
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