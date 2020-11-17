Спецназ заблокував роботу одеського ринку «Книжка»

Як повідомляють журналісти " 7 каналу ", у вівторок, 17 листопада співробітники СБУ оточили територію книжкового ринку на Олександрівському проспекті і нікого туди не пускають.

За даними ЗМІ, там проходять обшуки, пов'язані з торгівлею безакцизним алкоголем.

Представник СБУ відмовився конкретизувати дії силовиків, а підприємці, у свою чергу, заявили про тиск на малий бізнес.

Крім спецназу СБУ на місце приїхав наряд поліції, який вирішив, що спецслужба має право працювати.

До цього ми повідомляли, що Одеська область опинилася в числі лідерів по порушенню карантину вихідного дня.

Таку заяву зробив голова Нацполіції ігор Клименко.

Правоохоронець відзвітував, що за вихідні правоохоронці склали майже 2 тис.протоколів за порушення карантину і розпочали 9 кримінальних проваджень. Всього в Україні закрили 2,4 тис. підприємств: понад 1,5 тис.торгових точок, майже 800 закладів громадського харчування, близько 30 нічних клубів і 20 спортзалів.

До п'ятірки лідерів за кількістю порушень потрапили Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська та Одеська області.

Зазначимо, що одеська влада відмовилася дотримуватися обмежень вихідного дня. У зв'язку з цим багато місцевих закладів продовжували працювати і впускати відвідувачів всередину

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