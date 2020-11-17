В одному з районів Одеси чоловік впав у каналізаційний люк

Нещасний випадок стався днями на вулиці фабричній у Малиновському районі міста. Подробиці розповіла прес-служба регіонального ДСНС, передає Politeka.net

Чоловік провалився у відкритий люк, проте вибратися з нього назад самостійно не зміг. Потерпілий почав кликати на допомогу. Небайдужі одесити зателефонували до Служби порятунку "101" і на місце виклику негайно приїхали рятувальники спеціального призначення.

За допомогою мотузки потерпілий був витягнутий з каналізаційного колодязя

На щастя, чоловікові не знадобилася медична допомога, з ним було все в порядку.

У рятувальній операції брала участь одна одиниця техніки і п'ять чоловік особового складу.

До цього ми повідомляли, в центрі Одеси прямо посеред дороги провалився асфальт, причому двічі на одній вулиці.

Перший провал утворився минулого тижня на вулиці Буніна біля нещодавно відреставрованого історичного пам'ятника-мосту Коцебу.

Примітно, що працівники комунальних служб огородили глибоку дірку і більше не вживають ніяких заходів. Автомобілі насилу об'їжджають перешкоду, але тут їх чекає ще один сюрприз— новий провал, цього разу навпроти Одеської філармонії. Його також огородили.

Нагадаємо, що на одеський ринок увірвалися силовики, територія оточена: що сталося

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