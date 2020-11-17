З кожним днем в Одесі все частіше і частіше говорять про введення повного локдауну

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу у Верховній Раді, 17 листопада зробив важливу заяву і повідомив, коли буде введений повний локдаун в країні.

Він зазначив, що ефективність карантину вихідного дня можна буде оцінити тільки через 2 або 3 тижні після введення посилення.

Шмигаль вважає, що в разі якщо карантин у вихідні дні скасують, то вже в грудні щоденні показники по захворюваності досягнуть позначки в 20 000 нових випадків за день. Разом з високою захворюваністю, вже через місяць в лікарнях може не вистачити місць для пацієнтів.

За словами прем'єр-міністра, при такому розвитку ситуації в країні, керівництво держави буде змушене оголосити повний локдаун не менше ніж на три тижні.

До цього ми повідомляли, що Одеська область опинилася в числі лідерів по порушенню карантину вихідного дня.

До п'ятірки лідерів за кількістю порушень потрапили Львівська, Дніпропетровська, Тернопільська, Черкаська та Одеська області.

Зазначимо, що одеська влада відмовилася дотримуватися обмежень вихідного дня. У зв'язку з цим багато місцевих закладів продовжували працювати і впускати відвідувачів всередину.

А тим часом стало відомо, що одна з одеських лікарень переповнена зараженими китайською інфекцією на 126 %.

Йдеться про міську клінічну лікарню №1. У медзакладі передбачено 30 ліжко-місць для заражених, проте зараз в ній знаходиться 35 пацієнтів з підтвердженим діагнозом. Що становить 126% завантаженості. В інших міських лікарнях завантаженість менша. Всього по області зайнято 63% ліжок.

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