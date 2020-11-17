Ситуація з епідемією китайського вірусу з кожним днем посилюється в Одесі

У зв'язку з цим на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято рішення виділити гроші на облаштування польового госпіталю в Одесі.

В уряді заявили, мобільні стаціонари створять у трьох містах: Києві, Одесі та Краматорську. На їх облаштування вже виділено 118 мільйонів гривень.

Саме в цих містах щодня захворює велика кількість людей, а ліжко-місця в лікарнях практично закінчилися. Про те, де його розмістять в Одесі інформації немає.

Зазначимо, що за добу Одеська область вийшла на 3-е місце за кількістю хворих. На першому-Київ, а на другому – Дніпропетровська область. За весь час в країні захворіло 557 тис.657 осіб, з яких в Одеській області – 34 тис. 176 хворих.

У той же час стало відомо, що одна з одеських лікарень переповнена зараженими китайською інфекцією на 126 %.

Йдеться про міську клінічну лікарню №1. У медзакладі передбачено 30 ліжко-місць для заражених, проте зараз в ній знаходиться 35 пацієнтів з підтвердженим діагнозом. Що становить 126% завантаженості. В інших міських лікарнях завантаженість менша. Всього по області зайнято 63% ліжок.

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