В Одесі сталася ДТП за участю трамвая, рух було зупинено
Так, у четвер, 19 листопада на вулиці Генуезькій водій іномарки не пропустив трамвай №5 і врізався в нього. В результаті автомобіль автохама отримав механічні пошкодження. Про це розповіли свідки того, що сталося в соцмережах, і розмістили кадри ДТП на додачу, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
У прес-службі КП «Одесміськелектротранс» прокоментували інцидент, заявивши, що водій Мазди не надав перевагу в русі трамваю, в результаті чого сталося зіткнення.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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Рух інших вагонів було заблоковано на певний час.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі трамвай з незрозумілих причин злетів з рейок і протаранив металеву огорожу. Подія трапилася опівночі на Куликовому полі. На щастя, все обійшлося без постраждалих.
Не так давно ми писали, що в Одесі новенький трамвай з пасажирами злетів з рейок і розбився об стовп.
Аварія трапилася рано вранці в районі 6-ї станції Великого Фонтану з трамваєм, який курсує за маршрутом №17.
Вагон протаранив бетонну електроопору.
В результаті ДТП постраждали два пасажири. Жінку та 10-річну дівчинку госпіталізували до лікарні. Про їх стан поки нічого не відомо.
Крім того, рух трамваїв за маршрутом №17 було обмежено.
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