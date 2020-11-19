Все частіше в Одесі кавказькі гастролери нападають на водіїв таксі

Про новий випадок, який мав місце на вулиці Мечникова, розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net

Серед ночі таксист підвозив чоловіка-іноземця. У якийсь момент клієнт дістав ніж і почав погрожувати ним водієві. Потім він і зовсім виштовхав таксиста з салону авто, пересів на його місце і зник у невідомому напрямку.

Постраждалий водій звернувся за допомогою до поліцейських. По гарячих слідах гастролера вдалося зловити. Ним виявився 36-річний виходець із Закавказзя.

У його житлі були проведені обшуки і знайдено багато чого цікавого: викрадені смартфони, ключі та документи від авто, а також ніж, пістолет з патронами та інші докази злочинної діяльності.

При цьому викрадене авто було виявлено на околиці Одеси.

Копи затримали іноземці і помістили в СІЗО. Його діяння інкримінують відразу за трьома статтями-розбій, незаконне заволодіння авто і незаконне поводження зі зброєю. Слідство триває.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі озброєні люди напали на таксиста і викрали його разом з автомобілем.

Водій таксі забрав двох пасажирів і повіз їх за місто. По дорозі, на трасі Одеса-Чорноморськ, один з них навів на таксиста пістолет і зажадав віддати телефон і гроші, а потім і автомобіль.

Після того як водій погодився на умови, віддав їм документи, ключі від авто і пересів на заднє сидіння, викрадачам виявилося цього мало – вони зажадали ще 2 000 доларів у водія за повернення машини протягом двох тижнів.

Стривожені пропажею таксиста родичі звернулися в поліцію, так як чоловік перестав виходити з ними на зв'язок.

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