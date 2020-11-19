На в'їзді в Одесі у далекобійника за кермом стався серцевий напад

Як передає Politeka.net, подробиці повідомили патрульні поліцейські.

За словами копів, на стаціонарному посту «Два стовпи» вони помітили, що водій фури досить дивно поводиться, порушує правила дорожнього руху і їде, подаючи сигнали гудком.

Вони попросили його зупиниться і тут далекобійник відкрив двері і став кликати на допомогу.

Пізніше з'ясувалося, що у чоловіка сильно захворіло в області серця. Він пояснив, що йому робили операцію зі стентування судин.

Патрульні викликали швидку допомогу, 63-річного чоловіка госпіталізували.

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Героїню звуть Любов Гайдур, вона завідуюча аптеки 38 в Альтаїрі.

Одеситка не розгубилася, коли в аптеку за ліками прийшов відвідувач, а потім у нього стався серцевий напад.

Спочатку в аптеку прийшла молода пара поміряти тиск і в цей же час зайшов чоловік за корвалолом, його сильно трясло.

Дівчина швидко оцінила ситуацію, перевернула вже фіолетового відвідувача і зробила йому масаж серця, а потім піднесла аміак до носа.

Після цього вона викликала швидку, яка, до всього іншого, приїхала через 40 хв, проте чоловік вже прийшов до тями.

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