Тепер без маски ні ногою

Одеситів почнуть нещадно штрафувати за відсутність захисної маски на обличчі

Прийнятий раніше Верховною Радою закон про штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті вже підписав президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, передає Politeka.net

Закон прийнятий для запобігання поширенню китайської хвороби в країні.

Тепер за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без масок, що закривають рот і ніс, українців штрафуватимуть у розмірі від 170 до 255 гривень.

Закон набуде чинності наступного дня після опублікування.

Зазначається, що протокол про накладення штрафу виписуватимуть одразу на місці, як і у випадку з порушенням ПДР.

За останню добу на території Одеської області від китайської болячки померли 9 осіб. Всього летальних випадків по області 489.

Захворілих 35 440 осіб. За останню добу в регіоні зафіксовано 634 нових випадки зараження.

Одужали 8119 пацієнтів, 26832 хворіють, у 36586 підозрюють вірус.

За останніми даними, в Одеській інфекційній лікарні перебуває 230 пацієнтів з COVID-19, з них 129 осіб, у важкому стані. Три пацієнти отримують кисневу терапію в режимі СІПАП. За останню добу в інфекційну лікарню поступила 31 людина з підозрою на COVID-19, 23 пацієнта з лабораторно підтвердженим COVID-19 проходять лікування в МКЛ №1, 61 людина — в МКЛ №10, 18 дітей — в дитячій міській лікарні №3.

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