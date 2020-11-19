В одному з районів Одеси з кожним днем зростає стихійне звалище

Про це стривожені жителі повідомили на сайті «Єдиний центр звернення громадян», передає Politeka.net.

Так, місцеві повідомляють про утворення сміття в Малиновському районі міста на вулиці Бабеля.

"Там виставлені всього два контейнери для збору ТПВ, які обслуговують довколишній приватний сектор і військову частину. Їх вкрай недостатньо, і вони переповнюються вже в день вивезення сміття. У зв'язку з цим, в даному районі утворилося велике звалище. Прошу Вас, вплинути на цю ситуацію шляхом вивезення існуючого сміття, а також встановити додаткові контейнери для збору ТПВ, щоб уникнути повторення утворення звалища», - написали одесити.

Не так давно ми писали, що в Одесі під новобудовами влаштували звалище.

Так, мешканка Одеси показала кадри новобудови з видом на гори сміття.

"Доброго дня. Будівельники ЖК" Маршал Сіті " (знаходиться поруч з метро) влаштували звалище під вікнами жителів. Додайте будь ласка анонімно. Вже більше трьох місяців ігнорують скарги. Звалище зростає", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що це повідомлення від одеситки надійшло ще місяць тому, проте станом на сьогодні ситуація не змінилася.

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