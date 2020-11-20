Несправне пічне опалення стало причиною пожежі в одному з сіл в Одеській області

Як розповіли в прес-службі обласного ГСЧС, в селі Новопетрівка Миколаївського району майже три години рятувальники гасили пожежу, яка охопила Одноповерховий житловий будинок, передає Politeka.net

19 листопада о 16: 55 на лінію "101" надійшов сигнал про загорання приватного будинку на вулиці Шкільній, 31.

Прибулі на місце рятувальники пожежу локалізували о 17:36 і повністю її загасили о 20: 25 на площі 80 квадратних метрів.

На згарищі було знайдено бездиханне тіло 42-річної господині будинку.

Крім цього, в результаті пожежі постраждала ще одна жінка, якій 74 роки. Вона госпіталізована в лікарню.

Передбачувана причина пожежі-порушення правил пожежної безпеки при експлуатації опалювальної печі. Збиток встановлюється.

В останні дні в Одеській області істотно похолодало. У деяких районах регіону температура повітря вночі нижче нульової позначки. Жителі стали масово користуватися обігрівальними приладами, а в сільській місцевості - печами і грубами. Державна служба з надзвичайних ситуацій постійно нагадує про дотримання правил пожежної безпеки.

Схожий інцидент трапився день тому в селищі Доброслав.

Там рятувальники також гасили пожежу в приватному будинку, яка виникла в результаті несправного пічного опалення. У НП загинула господиня будинку.

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