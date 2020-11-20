Під Одесою спалахнула бійка межу далекобійниками, яка переросла в різанину

Деталі розповіли на порталі одеської поліції, передає Politeka.net.

Як стало відомо, подія трапилася на автостоянці вантажного транспорту в селищі Малодолинське.

Два іноземних водія фур зустрілися і вирішили цю справу відзначити. Після розпивання алкоголю чоловіки посварилися, стали ображати один одного, а потім конфлікт обернувся тяжкими наслідками.

Один з них вдарив іншого кілька разів по голові і порізав шию ножем.

Потерпілий зумів дістатися до найближчого кафе, персонал якого викликав швидку допомогу. Після чого потерпілого доставили в лікарню і прооперували. Зараз його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці вирушили на пошуки зловмисника і незабаром його затримали.

Чоловік поміщений в СІЗО, йому загрожує до 15 років за замах на вбивство.

До цього ми повідомляли, що на в'їзді в Одесу у водія вантажного авто прямо за кермом стався серцевий напад.

На стаціонарному посту "Два стовпи" поліцейські помітили, що водій фури досить дивно поводиться, порушує правила дорожнього руху і їде, подаючи сигнали гудком.

Вони зажадали його зупиниться і тут далекобійник відкрив двері і став кликати на допомогу.

Пізніше з'ясувалося, що у чоловіка сильно захворіло в області серця. Він пояснив, що йому робили операцію зі стентування судин.

Патрульні викликали швидку допомогу, 63-річного чоловіка госпіталізували.

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