Під Одесою спалахнула бійка межу далекобійниками, яка переросла в різанину
Деталі розповіли на порталі одеської поліції, передає Politeka.net.
Як стало відомо, подія трапилася на автостоянці вантажного транспорту в селищі Малодолинське.
Два іноземних водія фур зустрілися і вирішили цю справу відзначити. Після розпивання алкоголю чоловіки посварилися, стали ображати один одного, а потім конфлікт обернувся тяжкими наслідками.
Різко помолоділий Добронравов зі "Сватів" здивував молодецькою фігурою, Валюха оцінить: "Як я його люблю!"
Юрій Горбунов сумує, країна втратила справжню легенду: "Вічна пам'ять..."
Фаворитка Кіркорова показала своїх дітей, які підросли і стали схожими на співака: "Загадки природи..."
Прокляття "Моєї прекрасна няні": слідом за Заворотнюк хвороба вразила знаменитого актора
Один з них вдарив іншого кілька разів по голові і порізав шию ножем.
Потерпілий зумів дістатися до найближчого кафе, персонал якого викликав швидку допомогу. Після чого потерпілого доставили в лікарню і прооперували. Зараз його життю нічого не загрожує.
Правоохоронці вирушили на пошуки зловмисника і незабаром його затримали.
Чоловік поміщений в СІЗО, йому загрожує до 15 років за замах на вбивство.
До цього ми повідомляли, що на в'їзді в Одесу у водія вантажного авто прямо за кермом стався серцевий напад.
На стаціонарному посту "Два стовпи" поліцейські помітили, що водій фури досить дивно поводиться, порушує правила дорожнього руху і їде, подаючи сигнали гудком.
Вони зажадали його зупиниться і тут далекобійник відкрив двері і став кликати на допомогу.
Пізніше з'ясувалося, що у чоловіка сильно захворіло в області серця. Він пояснив, що йому робили операцію зі стентування судин.
Патрульні викликали швидку допомогу, 63-річного чоловіка госпіталізували.
Нагадаємо, що вірусний колапс охопив Одесу, лікарі кричать від безнадії: "набридло і страшно"
Як повідомляла Politeka, Одеський медик розповів, як ховають жертв китайської інфекції: "за 50 років роботи вперше таке бачу"
Також Politeka писала, що карантин вихідного дня розгнівав одеситів: "спецоперація зі знищення..."