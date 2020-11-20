Українка, якій ампутували ноги, звушена переповзати через дорогу, щоб купити хліб

Як передає Politeka, про цю історію розповіли в сюжеті "Вікна-новини".

Так, 84-річна жителька Івано-Франківська з ампутованими ногами змушена переповзати через дорогу, щоб купити собі хліба.

Журналісти дізнались, що Валентині Матвіївній через діабет ампутували ноги. При цьому вона абсолютно самотня і щодня намагається якось виживати.

Пенсіонерку помітив водій на ім'я Віталій, коли вона намагалася перелізти проїжджу частину в Івано-Франківську. Чоловік не зміг проїхати повз і вирішив допомогти бабусі.

"Якщо чесно, я не одразу зрозумів, що це людина. Що хтось перелазить з тротуару на дорогу. Я був в шоці", - розповів водій Віталій.

За його словами, він також був шокований тим, що ніхто не допоміг старенькій, тому не зміг заплющити очі на побачене, зупинив авто і допоміг жінці.

Віталій вийшов із машини і з ще одним перехожим допоміг бабусі дістатися до її квартири.

Виявилося, жінка практично самотня. Вона втратила всіх дітей, а з рідних у неї є тільки внучка, яка рідко до неї навідується.

Бабуся ще півстоліття тому приїхала до Івано-Франківська із Білорусі. Працювала вона у військовій частині. В неї було троє дітей, однак вона всіх пережила.

У бабусі є протез, але він для неї занадто важкий. Також є й інвалідний візок, однак Валентина не в змозі самостійно спустити його сходами в під'їзді, тому і вирішила того дня відправиться за хлібом без допоміжних засобів.

У соцслужбі кажуть, що раніше їм не надходили заяви про цю пенсіонерку. Однак тепер, коли ситуація набула розголосу, обіцяють про неї подбати.

За збігом обставин Віталій виявився головою благодійної організації і він запевнив, що не збирається кидати стареньку. Зараз про неї піклуються волонтери, і тепер в її будинку завжди чисто і на кухні є хліб.

Нагадаємо, що пожежа охопила багатоповерховий будинок в Одесі, є жертви: кадри трагедії.

Як повідомляла Politeka, руйнівна НП сколихнула Одесу, відомо про перші жертви: кадри з місця подій.

Також Politeka писала, в торговому центрі Одеси почалася пожежа, людей виводять на вулицю: відео НП.