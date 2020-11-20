Після того, як президент України Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті в соцмережах виникла бурхлива дискусія

Про це пише Politeka.net

Тепер за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті без масок, що закривають рот і ніс, українців штрафуватимуть у розмірі від 170 до 255 гривень.

Потрібно відзначити, що протокол про накладення штрафу будуть виписувати відразу на місці.

Жителі Одеси з гнівом сприйняли цю звістку. Свої коментарі вони залишають у соцмережах.

"Це незаконно. Для того, щоб ввести обов'язковість носіння маски, необхідно встановити карантин. Карантин встановлюється на підставі введення надзвичайного стану. Максимальний термін введення надзвичайного стану в Україні-30 діб, або 60 діб в окремих її місцевостях»,

"Взагалі то це моя справа чим дихати. Чому хтось мені вказує закривати рот і ніс. Це незаконно. Чому народ у нас страждає від таких безглуздих законів. Нехай би писали закон для ВР наприклад не красти»,

«А по вухах не боятися отримати. Шо ви зробили для людей іроди»,

"Ось справжня робота поліції. Навіщо ловити злочинців...»,

"Зеленський це тобі не сцена, де людей веселити звик!!!Включи вже мізки, задерли Ви зі своїми масками!!!»,

"Головне не страх за штрафи, а можливі перегини, постановка плану у виконанні вказівок і неточність формулювань в носінні масок».

"Якщо співробітник, наприклад супермаркету сидить всю зміну на касі в масці і захисному щитку, а потім непритомніє і її відвозить швидка? Лікарні як наслідок, переповнюються людьми, що носять маски. І такі працівники не тільки в супермаркетах. ГРЗ ніхто не відміняв, завжди так було, але ЗМІ формують вашу точку зору роблячи ставку на ковід. Від ковіда вмирають не більше ніж від інших вірусів, навіть менше. ЗМІ статистика додає до ковіда всіх вмираючих і не від ковіда", - пишуть в мережі.

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