В одеських лікарнях склалася катастрофічна ситуація з нестачею кисню
Про те, що відбувається в медустановах міста розповіла волонтер Катерина Ножевнікова в інтерв'ю "Обозревателю".
За її словами, виною всьому бездіяльність влади, яка за час епідемії не забезпечила лікарні потрібним.
"У вересні пацієнти реально билися за кисень, видираючи маску один у одного. Була велика проблема, на всіх не вистачало концентраторів. Влада 8 місяців пр*срала, вибачте. Але ж можна було забезпечити всі лікарні розводкою: у великі поставити кисневі станції, а в маленькі - цистерни", - розповіла волонтер.
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Ножевнікова зазначила, що ситуація дійсно катастрофічна, попри те, що на цей час є дві кисневих станції.
"Якщо з поставками кисню проблему вирішили, то розводки по лікарнях немає. А концентратори будуть тільки в середині грудня", - зазначила волонтер.
Зазначимо, що станом на п'ятницю, 20 листопада, загальна кількість інфікованих в Україні склала 598 085 осіб. В Одеській області за весь час пандемії було зареєстровано 36053 випадки.
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