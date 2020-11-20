В одеських лікарнях склалася катастрофічна ситуація з нестачею кисню

Про те, що відбувається в медустановах міста розповіла волонтер Катерина Ножевнікова в інтерв'ю "Обозревателю".

За її словами, виною всьому бездіяльність влади, яка за час епідемії не забезпечила лікарні потрібним.

"У вересні пацієнти реально билися за кисень, видираючи маску один у одного. Була велика проблема, на всіх не вистачало концентраторів. Влада 8 місяців пр*срала, вибачте. Але ж можна було забезпечити всі лікарні розводкою: у великі поставити кисневі станції, а в маленькі - цистерни", - розповіла волонтер.

Ножевнікова зазначила, що ситуація дійсно катастрофічна, попри те, що на цей час є дві кисневих станції.



"Якщо з поставками кисню проблему вирішили, то розводки по лікарнях немає. А концентратори будуть тільки в середині грудня", - зазначила волонтер.

Зазначимо, що станом на п'ятницю, 20 листопада, загальна кількість інфікованих в Україні склала 598 085 осіб. В Одеській області за весь час пандемії було зареєстровано 36053 випадки.

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