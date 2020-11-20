В Одесі не створюватимуть мобільний госпіталь, на який Кабмін виділив гроші

Замість нього планують виділити ще 400 ліжко-місць для хворих-19 в Одеському обласному центрі соціально значущих захворювань на Ядова, 4. Про це заявила глава облздраву Наталія Одарій-Захар'єва, пише Думська

Чиновниця стверджує, що мобільний стаціонар неможливо обладнати центральною розводкою кисню.

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Зазначимо, що раніше на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято рішення виділити 118 мільйонів на облаштування польового госпіталю в трьох містах України – Одесі, Києві та Краматорську.

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При цьому на обладнання госпіталю в Одесі дісталося 37 млн гривень з розрахунку на 400 ліжок.

«Як тільки надійдуть ці гроші, Центр соціально значущих захворювань почне закупівлю необхідного медобладнання, ліжок і всього необхідного», — повідомила чиновниця.

Станом на 20 листопада в Одеському регіоні кількість хворих вірусом збільшилася на 613 осіб.

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За останніми даними, з початку епідемії в Одеській області зафіксували 36 тисяч осіб з позитивним тестом на COVID-19, з яких понад 26 тисяч в даний час хворіють, 8 тисяч – одужали і 497 померли. Під підозрою в області перебувають близько 37 тисяч осіб.

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