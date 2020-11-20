Другий карантин вихідного дня в Одесі пройде під суворим наглядом правоохоронців

Про це попередив начальник Одеської поліції Олег Бех, передає Politeka.net

Зокрема, він зазначив, що 21 і 22 листопада в Одесі працюватиме 101 мобільна група Національної поліції і ще 90 груп патрулюватимуть Одеську область.

Глава поліції підкреслив, що правоохоронці стежитимуть за дотриманням правил карантину, при цьому найбільшу увагу приділять закладам харчування, непродовольчим супермаркетам і громадському транспорту.

Крім того Бех пригрозив, що з завтрашнього дня поліція почне складати протоколи за порушення нового закону, згідно з яким не дозволяється перебувати в громадських місцях і транспорті без масок.

"Якщо людина буде без маски, її оштрафують на місці. Розмір штрафу становить від 170 до 255 гривень.",- заявив глава поліції.

Він уточнив, що громадськими місцями також вважаються під'їзди, підземні переходи, і стадіони».

"Установи, які будуть порушувати карантин, ми вимагатиме закривати», - додав у висновку Олег Бех.

Станом на 20 листопада, в Одеському регіоні кількість хворих вірусом збільшилася на 613 осіб.

СС початку епідемії в Одеській області зафіксували 36 тисяч осіб з позитивним тестом на COVID-19, з яких понад 26 тисяч в даний час хворіють, 8 тисяч – одужали і 497 померли. Під підозрою в області перебувають близько 37 тисяч осіб.

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