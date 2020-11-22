Люди доведені до відчаю

Працівники ринку "7 кілометр" перекрили Овідіопольську дорогу на знак протесту проти заборони торгівлі у вихідні

Як передає "ТрасаЕ95", за словами очевидців, протестувальники не пропускають транспорт. На трасі під Одесою утворився затор.

Протестувальники вимагають відкрити ринок і дозволити їм працювати. За їхніми словами, влада "навмисне знищує малий і середній бізнес", при це дозволяє супермаркетам торгувати промтоварами і забороняючи це робити на ринках.

Відчайдушні підприємці оголосили акцію безстроковою. Вони вимагають, щоб губернатор і мер Одеси негайно приїхали до них.

Велике число співробітників поліції з ранку знаходяться на ринку. Всі магазини і контейнери закриті.

Додамо, що в Україні можуть ввести повний локдаун в зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням китайського вірусу, однак точна дата поки невідома.

Про посилення карантинних заходів розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що уряд готовий звернутися до таких заходів, якщо карантин вихідного дня не принесе результатів.

Відзначимо, що до кінця 2020 року китайський вірус може забрати життя 33 тисяч громадян України.

Такі висновки зробили аналітики Київської школи економіки, представивши «Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19».

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