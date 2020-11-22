Введення карантину вихідного дня болісно позначилося на роботі ринків. У вихідні їм заборонено працювати

Як передає Politeka, багато хто з торгуючих отримують більшу частину доходу саме в суботу та неділю. Звідси-загроза банкрутства для дрібних підприємців, які працюють на промтоварних ринках.

Торкнулося це і найбільшого промтоварного ринку "7 кілометр" в Одесі. Поки це емоційні словесні перепалки, проте работнкі готуються до більш радикальних протестів.

«Пристрасті на 7км тривають, кажуть, що збираються там ночувати. Хтось погрожував ножем протестувальникам. Зараз працює поліція",- йдеться в повідомленні телеграм-каналу XYDESSA.

Відзначимо, що через протести підприємців під Одесою утворилися величезні пробки.

Відзначимо, що до кінця 2020 року китайський вірус може забрати життя 33 тисяч громадян України.

Такі висновки зробили аналітики Київської школи економіки, представивши «Аналіз поточної ситуації та моделювання сценаріїв поширення захворювання COVID-19».

Нагадаємо, що вірусний колапс охопив Одесу, лікарі кричать від безнадії: "набридло і страшно"

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